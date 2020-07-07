УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Кабмине назвали примерные сроки проведения встречи в нормандском формате

Алексей Резников озвучил обязательное условие для проведения саммита.

7 июля 2020, 07:32

Нормандский формат
Прошлая встреча "нормандской четверки" состоялась в декабре 2019 года / Reuters

Саммит в "нормандском формате" - встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России - состоится после того, как будут выполнены условия парижского саммита, который прошел в декабре 2019 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Вице-премьер предположил, что саммит в нормандском формате состоится в течение августа.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу. Я вовсе не идеализирую наших оппонентов в переговорном процессе и понимаю, когда они затягивают время, а когда на самом деле хотят чего-то достичь", - отметил Резников.

Как сообщал Главред, посол Франции Этьен де Понсен ранее заявил, что предпосылкой для проведения саммита в нормандском формате в Берлине является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров стран в нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.

нормандский формат нормандская четверка нормандские переговоры встреча в нормандском формате Алексей Резников новости Украины война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине назвали примерные сроки проведения встречи в нормандском формате». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:32
В Кабмине назвали примерные сроки проведения встречи в нормандском формате
07:20
ЕС не верит нашей статистике, поэтому границы для украинцев будут закрытыми - вирусолог Алла Мироненко
07:01
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
06:54
Почему из истерики "Путин-нападет" торчат уши Порошенко мнение
06:33
День пойдет насмарку: ужасный макияж, который повторять нельзя - фото Фото
06:31
"Течет до колен!": Ирина Морозюк без белья показала свои тату
06:03
Лавина обрушения: эксперт рассказал, когда за бакс будут давать 200 гривен Видео
05:28
День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана
05:05
Вирусолог рассказала, пойдет ли эпидемия COVID-19 на спад летом
04:30
Ученый раскрыл пугающую правду о происхождении коронавируса Видео
04:29
Выглядеть всегда на 20: главные секреты красоты китаянок
04:01
Эксперт дал прогноз, уйдет ли Путин с поста президента РФ Видео
03:11
В ночные клубы Киева отправится полиция: когда тусовщикам ждать рейдов
02:15
Пандемия COVID-19 ударила по борьбе со СПИДом: в ООН и ВОЗ сделали заявление
01:37
Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні
00:55
"Дерзко, поза для boomboom": Лобода заинтриговала пикантным фото
00:19
Иван Купала 2020: какой сегодня праздник 7 июля и как поздравлять Видео
06 июля, понедельник
23:58
В Украине стартовала работа над введением миротворцев ОБСЕ на Донбасс
23:39
Командующий ВМС Украины обещает вернуться в Севастополь
23:14
Испания и Израиль значительно усилили карантин Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять