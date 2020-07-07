В Кабмине назвали примерные сроки проведения встречи в нормандском формате

Прошлая встреча "нормандской четверки" состоялась в декабре 2019 года / Reuters

Саммит в "нормандском формате" - встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России - состоится после того, как будут выполнены условия парижского саммита, который прошел в декабре 2019 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Вице-премьер предположил, что саммит в нормандском формате состоится в течение августа.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу. Я вовсе не идеализирую наших оппонентов в переговорном процессе и понимаю, когда они затягивают время, а когда на самом деле хотят чего-то достичь", - отметил Резников.

Как сообщал Главред, посол Франции Этьен де Понсен ранее заявил, что предпосылкой для проведения саммита в нормандском формате в Берлине является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров стран в нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.