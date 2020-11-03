Комитет Рады определился в вопросе е-декларирования

Комитет Рады определился в вопросе о декларациях / УНИАН

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде.

Авторами документа стали спикер Дмитрий Разумков и еще более сотни нардепов из разных фракций, сообщает РБК-Украина во вторник, 3 ноября.

"Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом. "За" такое решение проголосовали 6 членов комитета, 4 – воздержались, а 2 были против", – говорится в собщении.

Также указано, что законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.

Конфликт власти и КСУ

Конституционный суд 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предполагает уголовную ответственность для чиновников за внесение недостоверных данных в электронные декларации.

Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции осуществлять полномочия по мониторингу деклараций и обязал НАПК закрыть доступ к реестру.

В ходе досрочного заседания СНБО во главе с Владимиром Зеленским было принято решение о восстановлении работы реестра электронных деклараций и антикоррупционного законодательства.

Зеленский подал в Раду законопроет №4288, предусматривающий увольнение судей КСУ.

В эфире программы Свобода слова на ICTV Зеленский не исключил, что если проект закона не будет проголосован, глава государства может распустить Верховную Раду.