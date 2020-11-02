Конституционный Суд отменил собрание судей и изменил повестку дня - Стефанчук

Стефанчук рассказал об изменения в работе КСУ / УНИАН

Запланированное на сегодня собрание судей Конституционного Суда отменено, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

"В 11 часов сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного Суда Украины ... В 12 часов начнется пленарное заседание Палаты Конституционного суда Украины, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи тринадцатой, части первой статьи четырнадцатой Конституции Украины - то, что касается толкования относительно земли", - сказал Стефанчук, передает УНИАН.

Он также высказался за то, чтобы парламент на этой неделе доукомплектовал вакантные должности в Конституционном Суде.

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