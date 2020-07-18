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Переговоры в ЕС могут закончиться крахом: Меркель рассказала, как будут спасать экономику Европы

Страны Евросоюза могут не договориться о создании фонда восстановления экономики на фоне COVID-19.

18 июля 2020, 05:50
Меркель
Меркель надеется, что лидерам ЕС удастся договориться / УНИАН

У лидеров стран Евросоюза существует множество серьезных разногласий по вопросам принятия бюджета и плана восстановления экономики наднационального объединения на фоне коронавирусной угрозы. Договориться будет очень сложно.

Об этом заявила Федеральный канцлер Ангела Меркель перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Мы все с большой энергией приступаем к переговорам, но должна сказать, что разногласия все еще очень велики, и поэтому я не могу сказать, удастся ли нам уже на этот раз получить решение", - сказала Меркель, акцентировав внимание на том, что в рамках переговорного процесса все стороны должны реально оценивать картину и понимать, что Евросоюз оказался в сложной ситуации в связи с пандемией COVID-19.Читайте такжеЕвросоюз может ввести санкции против Польши: названа причина

"Я ожидаю очень-очень трудных переговоров", - подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Добавим, на саммите лидеров ЕС, который должен продлиться два дня, ведущие государства Евросоюза намерены принять долгосрочный бюджет и определиться с вопросом создания фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро.

Данные вопросы являются предметом острой дискуссией между государствами, которые входят в Евросоюз.

новости Германии Евросоюз Ангела Меркель экономика
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