Зеленский перешел на особый график работы - что изменится

Зеленский перешел на особый график работы / УНИАН

Из-за того, что у первой леди Елены Зеленской был диагностирован опасный коронавирус, президент Украины перешел на особый режим работы

Об этом 11 июня сообщил Офис президента. Пресс-служба отметила, что, согласно Конституции, глава страны не может никому делегировать свои полномочия.

"Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности", – сказано в сообщении.

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Подчеркивается, что тест на коронавирус у украинского президента отрицательный.

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", – отметили в ОП.

Среди новых правил работы президента:

ежедневные тестирования методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры;

ограниченный круг физического общения;

совещания в онлайн-режиме.

очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются.

исключается участие в массовых мероприятиях,

отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины.

круг лиц, с которыми Зеленский общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.

В ОП добавили, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционных полномочий.

Как ранее писал Главред, жена президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – подхватила китайский коронавирус Covid-19, из-за которого в Украине введен карантин. Тест на вирус оказался позитивным, поделилась первая леди в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что не боится китайского коронавируса, хотел им заразиться и самоизолироваться в Киеве в здании Офиса президента (находится на ул. Банковой).