Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

Нардеп Валерий Божик заразился коронавирусом / Molbuk

У Валерия Божика, народного депутата IX созыва (фракция Слуга народа ‒ политическая сила президента Владимира Зеленского) врачи подтвердили диагноз ‒ китайский коронавирус Covid-19.

Соответствующее сообщение на своем Telegram-канале в четверг, 28 мая 2020 года опубликовал его коллега по Раде, нардеп из фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел еще один нардеп ‒ Валерий Божик (Слуга Народа)", ‒ написал народный избранник.

Напомним, ранее, 20 мая 2020 года китайский коронавирус был диагностирован у Олега Мейдича, народного депутата IX созыва (фракция Батькивщина ‒ политсила Юлии Тимошенко). Соответственно, всем депутатам из его фракции пришлось пропустить следующее заседание Рады и отправиться сдавать анализы на Covid-19.

Позднее тот же Гончаренко написал, что нардеп от Слуги народа и председатель одного из ключевых комитетов Рады (бюджетного) Юрий Аристов заразился коронавирусом.