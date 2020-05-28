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Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

28 мая 2020, 17:52

Covid-19 продолжает заражать народных депутатов IX созыва.

Божик
Нардеп Валерий Божик заразился коронавирусом / Molbuk

У Валерия Божика, народного депутата IX созыва (фракция Слуга народа ‒ политическая сила президента Владимира Зеленского) врачи подтвердили диагноз ‒ китайский коронавирус Covid-19.

Соответствующее сообщение на своем Telegram-канале в четверг, 28 мая 2020 года опубликовал его коллега по Раде, нардеп из фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел еще один нардеп ‒ Валерий Божик (Слуга Народа)", ‒ написал народный избранник.

Напомним, ранее, 20 мая 2020 года китайский коронавирус был диагностирован у Олега Мейдича, народного депутата IX созыва (фракция Батькивщина ‒ политсила Юлии Тимошенко). Соответственно, всем депутатам из его фракции пришлось пропустить следующее заседание Рады и отправиться сдавать анализы на Covid-19.

Позднее тот же Гончаренко написал, что нардеп от Слуги народа и председатель одного из ключевых комитетов Рады (бюджетного) Юрий Аристов заразился коронавирусом.

новости Украины китайский коронавирус Covid-19 нардеп Слуга народа Алексей Гончаренко
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