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Режим "мягких шагов": Аваков поведал, когда в Украине полностью отменят карантин

21 мая 2020, 18:48

В МВД заявили, что полная отмена ограничений возможна лишь после появления вакцины от опасного вируса.

Аваков
Аваков назвал условие снятия карантина / Фото: mvs.gov.ua

В среду Кабмин вновь продлил карантин до 22 июня. Министр внутренних дел Арсен Аваков спрогнозировал, что в условиях "мягкого ослабления" карантинных ограничений наша страна будет жить еще как минимум несколько месяцев. 

Как пишет пресс-служба МВД, полностью ограничения будут сняты лишь после появления вакцины от жуткого китайского вируса. 

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По его словам министра, в Украине вовремя был введен карантин, что позволило избежать серьезных последствий пандемии коронавируса.

"С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Аваков.

Смягчение карантина 

Напомним, накануне Кабинет министров рассмотрел вопрос о смягчении карантина в Украине. Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц, а также дошкольных образовательных учреждений.

Также отметим, в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Арсен Аваков карантин коронавирус
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