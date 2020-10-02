Коровы и самогон: Третьякова шокировала своими планами на будущее

Галина Третьякова пояснила закон о самогоноварении / facebook.com/Галина Третьякова

Одиозная нардеп от Слуги народа Галина Третьякова, которая ранее рассказывала о детях "второго сорта", сегодня пояснила свой законопроект, который разрешает самогоноварение, однако при условии, если фермеры будут производить и молоко.

Соответствующий проект закона об отмене штрафов за производство самогона уже зарегистрирован на сайте Рады.

Авторы в пояснительной записке отметили, что действующее законодательство дискриминирует самогоноварение, ведь изготовление в домашних условиях других алкогольных напитков, таких как вина и настойки, законом не карается. Да и имеющиеся штрафы уже неэффективны, убеждены депутаты.

Народная избранница объяснила странную привязку самогоноварения и изготовление молока потребностью развивать фермерскую отрасль.

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"Для того, чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские государства позволяют получать доход за счет продажи крепких напитков. Например, опыт Швейцарии и Британии. Если за рубежом можно найти виски или шнапс, то почему мы не можем производить свой собственный самогон, как чистый и настоянный", – заявила она в эфире Громадського радіо.

На замечание журналистки, что какой-то бабушке из села придется ради предусмотренной проектом нормы в 150 литров спирта на тонну молока покупать "стадо коров", женщина ответила:

"Когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс изготовления молока в сочетании с самогоном является высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным", – отметила депутат.

Третьякова добавила, что с тех пор будет "крафтовый самогон, который будет производиться именно этим домохозяйством".

Напомним, Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".