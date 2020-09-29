"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом

Порошенко заболел коронавирусом / УНИАН

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех Украинских беречь себя!", - написал бывший президент.

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