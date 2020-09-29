"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом

Бывший президент поведал, что с сегодняшнего дня лечится дома.
Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех Украинских беречь себя!", - написал бывший президент.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на утро 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
- Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
Автор: Екатерина Трохимчук