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"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом

29 сентября 2020, 19:25

Бывший президент поведал, что с сегодняшнего дня лечится дома.

Порошенко
Порошенко заболел коронавирусом / УНИАН

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех Украинских беречь себя!", - написал бывший президент.

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • По состоянию на утро 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
  • Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
  • 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
  • Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
  • Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
Петр Порошенко корона коронавирус новости
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