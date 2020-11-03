Крачук откровенно высказался о плане Б Зеленского по Донбассу

Леонид Кравчук рассказал о плане Зеленского по Донбассу / Главред

Глава украинкой делегации в ТКГ Леонид Кравчук уверен, что у президента Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план Б и в нашей группе (ТКГ), но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", – сказал первый президент интервью Интерфакс-Украина.

По словам Кравчука, за последний год Украина активно работала над урегулированием вопроса войны на востоке страны.

"И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали – это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", – отметил он.

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Кравчук также подчеркнул, что украинская сторона использует все возможности Минска, однако при необходимости готова искать дополнительные форматы переговоров.

"Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а россияне, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину, очевидно, я так думаю. Поэтому я убежден, нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед", – заявил он.