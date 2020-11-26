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Крах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу

26 ноября 2020, 04:40

Ситуация по Донбассу зашла в тупик – Украина может отложить возвращение своих территорий на 45 лет, считает Дмитрий Снегирев.

Россия, Украина
Украина не обязана соблюдать Минские соглашения, так как они были подписаны под военным давлением России - эксперт / УНИАН

Россия не намерена идти на уступки Украине на Донбассе и продолжает настаивать на условиях урегулирования конфликта, которые категорически неприемлемы для Киева. Ситуация зашла в тупик – нужно вынести вопрос выполнения Минских соглашений на обсуждение мирового сообщества, и настаивать на прямых переговорах с РФ. Не исключено, что свои территории удастся вернуть только через 45 лет.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Украина 24, комментируя поддержку Россией инициативы боевиков "ЛДНР" по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По его словам, с момента начала переговорного процесса Украина показывает, что может пойти на компромисс, тогда как Россия намеревается разрешить российско-украинский конфликт исключительно в своих интересах. План Москвы состоит в имплементации формулы Штайнмайера, закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции и проведения выборов по сценарию Москвы. Киев категорически против реализации договоренностей на такой основе, поэтому переговоры фактически зашли в тупик.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

Как полагает Снегирев, Украине следует поднять вопрос соблюдения Минских соглашений на международном уровне. Киев не обязан выполнять договоренности, которые заключались в ситуации внешнего принуждения – агрессии России – поэтому, в соответствии с Венской и Женевской конвенциями, у украинской стороны нет никаких обязательств по этим документам.

"Выводы Совета безопасности ООН в отношении договоренностей носят резолютивный характер, необязательный для выполнения. Подобных решений в отношении израильско-палестинского конфликта было больше 40, но Израиль демонстрирует четкую линию в защиту собственных интересов, Украине нужно брать с него пример", - считает эксперт.

Аналитик акцентировал внимание на том, что Украине нужно вести прямые переговоры с Россией и готовиться к сценарию, согласно которому оккупированные территории можно будет освободить лишь спустя десятки лет.Читайте такжеВ ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса

"Украине нужно настаивать на переговорах с самой Российской Федерацией, а не с квазиобразованиями типа "ЛНР" и "ДНР", и не делать на седьмом году переговоров большие глаза от удивления, что Россия якобы признала себя участником конфликта. Украине нужно настаивать на исторической перспективе освобождения оккупированных территорий по примеру Германии и Франции. В свое время Франция вернула оккупированные Германией Эльзас и Лотарингию за 45 лет, также фактически за 45 лет произошло объединение Германии после советской оккупации", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Война России и Украины на Донбассе

  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина предлагает план действий по урегулированию российско-украинского конфликта в регионе. Инициатива базируется на выводе всех иностранных войск из ОРДЛО и проведения выборов ориентировочно 31 марта 2021 года.
  • Как полагает Кравчук, переговоры усложняет тот факт, что Россия настаивает сначала на проведении выборов на Донбассе, и только потом готова вернуть Украине украинско-российский участок границы в ОРДЛО. Такой сценарий не устраивает Киев.
  • Советник Украинской делегации Алексей Арестович считает, что войска РФ с отдельных районов Донбасса можно вывести за неделю. Однако для этого соответствующий приказ должен дать президент России Владимир Путин.
  • Представитель Украины Алексей Арестович также полагает, что вопрос разрешения российско-украинского конфликта на востоке страны зависит от исхода противостояния групп в Кремле, которые придерживаются разных взглядов на ситуацию по Донбассу.

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