Крах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу

Ситуация по Донбассу зашла в тупик – Украина может отложить возвращение своих территорий на 45 лет, считает Дмитрий Снегирев.
Россия не намерена идти на уступки Украине на Донбассе и продолжает настаивать на условиях урегулирования конфликта, которые категорически неприемлемы для Киева. Ситуация зашла в тупик – нужно вынести вопрос выполнения Минских соглашений на обсуждение мирового сообщества, и настаивать на прямых переговорах с РФ. Не исключено, что свои территории удастся вернуть только через 45 лет.
Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Украина 24, комментируя поддержку Россией инициативы боевиков "ЛДНР" по урегулированию военного конфликта на Донбассе.
По его словам, с момента начала переговорного процесса Украина показывает, что может пойти на компромисс, тогда как Россия намеревается разрешить российско-украинский конфликт исключительно в своих интересах. План Москвы состоит в имплементации формулы Штайнмайера, закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции и проведения выборов по сценарию Москвы. Киев категорически против реализации договоренностей на такой основе, поэтому переговоры фактически зашли в тупик.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу
Как полагает Снегирев, Украине следует поднять вопрос соблюдения Минских соглашений на международном уровне. Киев не обязан выполнять договоренности, которые заключались в ситуации внешнего принуждения – агрессии России – поэтому, в соответствии с Венской и Женевской конвенциями, у украинской стороны нет никаких обязательств по этим документам.
"Выводы Совета безопасности ООН в отношении договоренностей носят резолютивный характер, необязательный для выполнения. Подобных решений в отношении израильско-палестинского конфликта было больше 40, но Израиль демонстрирует четкую линию в защиту собственных интересов, Украине нужно брать с него пример", - считает эксперт.
Аналитик акцентировал внимание на том, что Украине нужно вести прямые переговоры с Россией и готовиться к сценарию, согласно которому оккупированные территории можно будет освободить лишь спустя десятки лет.Читайте такжеВ ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса
"Украине нужно настаивать на переговорах с самой Российской Федерацией, а не с квазиобразованиями типа "ЛНР" и "ДНР", и не делать на седьмом году переговоров большие глаза от удивления, что Россия якобы признала себя участником конфликта. Украине нужно настаивать на исторической перспективе освобождения оккупированных территорий по примеру Германии и Франции. В свое время Франция вернула оккупированные Германией Эльзас и Лотарингию за 45 лет, также фактически за 45 лет произошло объединение Германии после советской оккупации", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина предлагает план действий по урегулированию российско-украинского конфликта в регионе. Инициатива базируется на выводе всех иностранных войск из ОРДЛО и проведения выборов ориентировочно 31 марта 2021 года.
- Как полагает Кравчук, переговоры усложняет тот факт, что Россия настаивает сначала на проведении выборов на Донбассе, и только потом готова вернуть Украине украинско-российский участок границы в ОРДЛО. Такой сценарий не устраивает Киев.
- Советник Украинской делегации Алексей Арестович считает, что войска РФ с отдельных районов Донбасса можно вывести за неделю. Однако для этого соответствующий приказ должен дать президент России Владимир Путин.
- Представитель Украины Алексей Арестович также полагает, что вопрос разрешения российско-украинского конфликта на востоке страны зависит от исхода противостояния групп в Кремле, которые придерживаются разных взглядов на ситуацию по Донбассу.