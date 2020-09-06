Кравчук поведал, станут ли обстрелы на Донбассе основанием для срыва перемирия

Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию на Донбассе / Главред

Сегодняшнее нарушение режима тишины, которое произошло возле Красногоровки, обсудили во время заседания ТКГ.

Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 6 сентября.

По информации ОПУ, Украина не допустит срыва мирного процесса.

Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Перемирие на Донбассе