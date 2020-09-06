Кравчук поведал, станут ли обстрелы на Донбассе основанием для срыва перемирия

Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.
Сегодняшнее нарушение режима тишины, которое произошло возле Красногоровки, обсудили во время заседания ТКГ.
Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 6 сентября.
По информации ОПУ, Украина не допустит срыва мирного процесса.
Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.
"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Перемирие на Донбассе
- Как ранее писал Главред, российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия. Незаконные вооруженные формирования РФ фактически сорвали договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
- Напомним, в субботу, 5 сентября, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении боевиков открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. Свое заявление он мотивировал тем, что Украина якобы не выполнила договоренности и не зарыла траншеи.
- По причине данного заявления состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.
Автор: Екатерина Трохимчук