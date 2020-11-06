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Кравчук сделал заявление в ответ на критику Кремля плана Украины по Донбассу

6 ноября 2020, 05:00

Кравчук не исключил, что в России не понимают, в чем суть плана, который Киев предложил по Донбассу.

Кравчук
Нужно разработать совместный план по урегулированию конфликта на Донбассе - Кравчук / УНИАН

За шесть лет переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе стороны провели серьезную работу. Теперь Киев, Москва и ОБСЕ должны сесть за стол переговоров и на базе существующих наработок разработать план выхода из ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил первый президент страны, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сейчас переговоры идут не с чистого листа – стороны 6 лет работали в рамках Нормандского формата и ТКГ. И теперь, исходя из сложившихся обстоятельств, нужно принимать решения.

"Наработано много вещей. Речь идет о том, чтобы определиться и действовать конкретно в условиях и изменений, которые произошли", - сказал политик.

В ответ на критику пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что план Украины не соответствует Минским соглашениям, Кравчук заявил, что Киев не настаивает на обсуждении украинского плана, а призывает выработать новый план действий.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли планы по решению Киева об амнистии на Донбассе

"Мы не говорим, чтобы обсуждали наш план, мы не будем обсуждать российский план, мы не будем обсуждать любой план. Мы просим, чтобы посол по политическим вопросам господин Морель собрал политическую группу, взял все наработанные документы и планы, и из этого всего предложил новый план действий. Не одной стороны, а трех сторон. И тогда не будет вопросов", - подчеркнул Кравчук.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Конфликт на Донбассе

  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября сделал заявление о том, что украинская сторона разработала новый план по урегулированию конфликта на Донбассе. В документе заложен четкий алгоритм, вследствие выполнения которого в регионе должен быть установлен мир.
  • Согласно пунктам данного плана, в начале 2021 года нужно заключить договоренности о режиме перемирия на Донбассе. После этого из зоны конфликта должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и российские войска. Если все договоренности будут соблюдены, в марте 2021 года в ОРДЛО пройдут местные выборы.
  • Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что вывод иностранных войск из ОРДЛО должна обеспечить Россия.
  • В Кремле подвергли критике инициативу Киева. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, предложение Украины по проведению выборов после вывода войск и передачи границы не соответствует алгоритму Минских соглашений.

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