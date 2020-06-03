От ворот поворот: в Слуге народа раскритиковали условия МВФ

Даивд Арахамия назвал условия МВФ неприемлемыми для Украины / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми.

Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

"Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", - сказал он.

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По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика.

"Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.

Арахамия уточнил, что это не касается программы stand by, по которой МВФ уже согласился выделить деньги.

"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш - я думаю, уже на следующей неделе он должен быть", - пояснил он.

Украина и МВФ

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что решение по кредиту для Украины будет принято 5 июня, а уже на следующий день Киев получит первые 1,9 млрд долларов.

Также он уверял, что согласно программе stand-by украинская экономика, помимо первого транша, получит 1,9$ млрд осенью этого года и еще 1,5$ млрд в 2021 году.