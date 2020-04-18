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Кравчук откровенно высказался о Зеленском и кризисе

18 апреля 2020, 21:35

Первый президент заявил, что полностью поддерживает политический курс Владимира Зеленского.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук заявил, что поддерживает политику нынешнего президента / Facebook Леонида Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил свою позицию относительно политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Так, в эфире телеканала 112 Украина, первый лидер украинцев отметил, что выступает за ослабление сотрудничества с МВФ, однако из-за эпидемии COVID-19 власть была вынуждена вести переговоры о новом кредите, чтобы "спасти украинцев".

"Кризис экономический начался не тогда, когда Зеленский и "Слуга народа" пришли к власти. Он начался гораздо раньше. Имея такой "запас прочности" мы должны обращаться за помощью", – сказал Кравчук.

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Он также сообщил что нужно добиться снижения влияния Запада на Украину, однако сейчас для подобных действий нет возможностей.

"Должны найти возможности не брать в кредит... Но это не сегодня надо начинать. Сегодня надо помочь людям выжить! Речь идет о выживании! Закончим это несчастье, тогда..." – добавил он.

Ранее Кравчук заявил, что Достижение мира на востоке Украины невозможно без решительных и неординарных действий и улучшения институтов, созданных в начале войны.

Также напомним, Кравчук прокомментировал мирный план нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского. По его словам, мирные инициативы соответствуют сложившейся ситуации.

Леонид Кравчук Владимир Зеленский новости Украины
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