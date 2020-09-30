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Луценко рассказал, что у него рак: "Позади дни боли"

30 сентября 2020, 10:01

Бывший генпрокурор пообещал остаться в политике, несмотря на болезнь.

У Луценко рак - какие перспективы
У Луценко рак - какие перспективы / УНИАН

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко лечится от онкологического заболевания.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любови, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия", – признался Луценко в Facebook.

При этом он пообещал остаться в политике, несмотря на болезнь.

"Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой".

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Юрий Луценко Рак онкология новости Украины
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