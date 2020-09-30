Луценко рассказал, что у него рак: "Позади дни боли"

Бывший генпрокурор пообещал остаться в политике, несмотря на болезнь.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко лечится от онкологического заболевания.
"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любови, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия", – признался Луценко в Facebook.
При этом он пообещал остаться в политике, несмотря на болезнь.
"Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой".
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Юрий Луценко – назначение и увольнение с поста генпрокурора
- В мае 2020 депутат Андрей Деркач опубликовал запись серии разговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, по итогам которой обоим грозит тюрьма. В частности, там говорится, что Порошенко, согласовав кандидатуру нового генпрокурора Луценко с Байденом, сам лично просил назначить ему куратора из США, который мог бы стать "доверенным человеком" США в ГПУ, т.е. фактически, организовывал иностранное вмешательство в деятельность правоохранительного органа.
- Еще в декабре 2019 Луценко обвинил Байдена в конфликте интересов. Он признал, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушил украинские законы, однако его действия в Украине имеют признаки конфликта интересов.
- Сам Луценко написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию днем 29 августа 2019. В тот же вечер Рада назначила нового генпрокурора. Им стал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. А уже 5 марта 2020 Рада на внеочередном заседании проголосовала за выражение недоверия и отставку Рябошапки.
- Ранее Луценко рассказал, чем занимается после увольнения с должности. Экс-глава ГПУ поделился радостями безработной жизни.
Автор: Диана Беловодская