"Ментально больная территория": в Кабмине назвали варианты возвращения Донбасса

Резников сравнение Донбасса с больной опухолью / Youtube

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал неподконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больной территорией" и сравнил их с опухолью в организме человека.

"Нам главное – не взять его обратно (Донбасс - ред.), как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить", – сказал Резников в программе "Рандеву с Яниной Соколовой"​.

При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что сам он выступает "за терапию и полное восстановление нашего организма".

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По мнению Резникова, Донбасс российским никогда не станет, а украинский Донбасс России не нужен.

"Ни ментально, ни экономически. Никак оно им не надо. И как от него избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос", – подчеркнул министр.

Возвращение Донбасса - о чем ранее сообщал Главред:

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что у украинских властей есть мирный план по возвращению Донбасса, который предполагает возврат Украине контроля над захваченным украино-российским участком границы в ОРДЛО и проведение выборов в отдельных районах Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл детальный план возвращения Донбасса. Также он сказал, на какие компромиссы готова Украина ради возвращения Донбасса.

В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе.