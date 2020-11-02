"Ментально больная территория": в Кабмине назвали варианты возвращения Донбасса

Представитель Украины в ТКГ сравнил Донбасс с опухолью.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал неподконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больной территорией" и сравнил их с опухолью в организме человека.
"Нам главное – не взять его обратно (Донбасс - ред.), как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить", – сказал Резников в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".
При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что сам он выступает "за терапию и полное восстановление нашего организма".
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По мнению Резникова, Донбасс российским никогда не станет, а украинский Донбасс России не нужен.
"Ни ментально, ни экономически. Никак оно им не надо. И как от него избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос", – подчеркнул министр.
Возвращение Донбасса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что у украинских властей есть мирный план по возвращению Донбасса, который предполагает возврат Украине контроля над захваченным украино-российским участком границы в ОРДЛО и проведение выборов в отдельных районах Донбасса.
- Первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл детальный план возвращения Донбасса. Также он сказал, на какие компромиссы готова Украина ради возвращения Донбасса.
- В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.