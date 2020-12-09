Мэр Одессы заболел коронавирусом

Геннадий Труханов призвал граждан носить маски и соблюдать дистанцию.
Мэр Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.
"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - сообщил Труханов.
Он добавил, что у него неплохое самочувствие и он собирается в телефонном режиме регулировать работу городских служб.
Труханов призвал одесситов носить маски, ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на среду, 9 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 845 343 человека. Коронавирус диагностировали за сутки еще у 12 585 человек.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.
- 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.
- Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.
Автор: Екатерина Трохимчук