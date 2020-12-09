Мэр Одессы заболел коронавирусом

Труханов заболел коронавирусом / УНИАН

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - сообщил Труханов.

Он добавил, что у него неплохое самочувствие и он собирается в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

Труханов призвал одесситов носить маски, ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.

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