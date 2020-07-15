УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Местные выборы в Украине 2020: Рада официально назвала дату

Рада официально определилась, какого числа будут местные выборы 2020 в Украине.

15 июля 2020, 13:48
Местные выборы в Украине пройдут в октябре - Рада назвала дату
Местные выборы в Украине пройдут в октябре - Рада назвала дату / Reuters

Верховная Рада официально назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

За документ проголосовали 326 народных депутатов.

Решено, что местные выборы 2020 пройдут 25 октября по всей Украине, за исключением оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теперь очередь Кабмина и Центральной избирательной комиссии разработать меры и рекомендации, которые должны предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 во время этих выборов.

Читайте такжеПолитолог рассказал, зачем Шарий вывел своих сторонников на протестыРанее Арахамия допустил проведение выборов в ОРДЛО осенью и назвал условие. Шанс на проведения выборов в отдельных районах Донбасса этой осенью существует, однако это маловероятно.

Напомним, политолог раскрыл планы Слуги народа на местные выборы. Эксперт считает, что в регионах никого не будут принуждать к вступлению в партию.

местные выборы выборы в Украине новости Украины Верховная Рада
Сейчас вы просматриваете новость «Местные выборы в Украине 2020: Рада официально назвала дату». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

13:52
Кесарево: 4 способа быстро восстановиться
13:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июля: кто выиграет в лотерею, а кто - встретит новую любовь Видео
13:48
Местные выборы в Украине 2020: Рада официально назвала дату Видео
13:28
Экс-нардеп узнал детали смерти в Киеве следователя по особо важным делам СБУ
13:28
Расписание мероприятий для взрослых - на что сходить в июле
13:09
Карантин в Украине могут продлить до конца лета: в Минздраве объяснили причину
13:08
Без температуры и маски для родителей: в МОЗ назвали условия работы школ Видео
12:32
Харьковчанка убила сына и себя: причина шокировала полицию Видео
12:16
В Киеве за сутки нашли рекордное число больных коронавирусом
12:15
Танці з зірками 2020 - Олег Винник примет участие в новом сезоне Видео
12:09
Секс снижает риск ранней смерти в два раза: сколько его нужно
11:53
В Киеве найден убитым следователь по особо важным делам СБУ, названо имя – СМИ
11:46
Чат с волонтером Юрием Касьяновым
11:28
На украинском курорте нашли COVID-19, отдыхающие уезжать отказываются Видео
11:23
Метеоролог рассказала, куда в Украине смещаются климатические зоны Видео
11:22
Выборы в Белоруссии могут для Лукашенко плохо закончиться мнение
11:20
Виктор Лещинский: Чтобы избежать проблем, покупайте жилье на вторичном рынке, а не бумагу или облака в небе
11:12
Селена Гомес и Тревор Дэниел сняли дома клип Past Life Видео
11:12
Бессонница: 6 эффективных домашних средств для лучшего сна
10:50
Массовый протест в Израиле: люди взбунтовались из-за вспышки коронавируса Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять