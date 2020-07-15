Местные выборы в Украине 2020: Рада официально назвала дату

Местные выборы в Украине пройдут в октябре - Рада назвала дату / Reuters

Верховная Рада официально назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

За документ проголосовали 326 народных депутатов.

Решено, что местные выборы 2020 пройдут 25 октября по всей Украине, за исключением оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теперь очередь Кабмина и Центральной избирательной комиссии разработать меры и рекомендации, которые должны предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 во время этих выборов.

Читайте такжеПолитолог рассказал, зачем Шарий вывел своих сторонников на протестыРанее Арахамия допустил проведение выборов в ОРДЛО осенью и назвал условие. Шанс на проведения выборов в отдельных районах Донбасса этой осенью существует, однако это маловероятно.

Напомним, политолог раскрыл планы Слуги народа на местные выборы. Эксперт считает, что в регионах никого не будут принуждать к вступлению в партию.