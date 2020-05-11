Саакашвили пригрозил Грузии голодом, если испортятся отношения с Украиной

Саакашвили пригрозил Грузии голодом / УНИАН

Жители Грузии умрут от голода, если отношения с Украиной испортятся, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ Украины.

Саакашвили подчеркнул, что "исходя из размеров, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот".

"Грузия больше нуждается в Украине... Большая часть продуктов в магазинах Грузии, например, зерновые, гречка, мясопродукты, молоко, завозится с Украины... Бросить тень на отношения с Украиной - это катастрофа, и завтра люди в Грузии умрут от голода", - цитирует Саакашвили ТАСС со ссылкой на "Мтавари архи".

Кроме того, по словам Саакашвили, Украина является важным рынком сбыта для продукции Грузии.

Читайте такжеПремьер Грузии рассказал, как изменятся отношения с Киевом из-за СаакашвилиНапомним, назначение Михаила Саакашвили спровоцировало скандал: Грузия отозвала своего посла для консультаций. Причиной недовольства Тбилиси является наличие уголовных дел на Саакашвили.

После этого президент Владимир Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии. Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.