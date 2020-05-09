Саакашвили заявил, что в Украине должна произойти антиэлитная революция

Саакашвили заявил, что в Украине должна пройти антиэлитная революция / УНИАН

Украина должна активизировать процесс реформ для привлечения зарубежных инвестиций, потому что пока реформы в стране не увенчались особым успехом, громогласно заявил бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

"Из Китая уходят предприятия, Украина может опять стать индустриальным хабом Европы, реально может стать, первый раз на таком уровне. Но для того, чтобы они сюда зашли – совсем другие регуляции нужны, совсем другие налоги нужны, бюрократии нужно гораздо меньше. Нужны суды. У нас есть уже первые задатки в виде антикоррупционного суда, но он маленький и очень неуклюжий пока. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое в принципе тоже не берет взяток, но я бы хотел, чтобы они намного лучше работали. Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли", — сказал Саакашвили в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

При этом Саакашвили подчеркнул, что нельзя недооценивать роль и личность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, ведь он не представляет старую элиту.

Также Саакашвили обратил внимание на то, что в Украине "должна произойти антибюрократическая, антиэлитная революция".

"Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой "кормушке", они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали. Лучше нас слушать, старых опытных профессионалов. Чтобы этого не было, у нас всего несколько месяцев, мне так кажется", — отметил Саакашвили.

Читайте также"Украины не будет": Саакашвили дал рецепт спасения страныНапомним, назначение Михаила Саакашвили спровоцировало скандал: Грузия отозвала своего посла для консультаций. Причиной недовольства Тбилиси является наличие уголовных дел на Саакашвили.

Ранее в МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также президент Владимир Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии. Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.