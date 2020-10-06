"Мы никогда не сдаемся": Зеленский призвал к переговорам с Путиным

Мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией - Зеленский/ УНИАН

Украина не в силах прекратить вооруженные действия на Донбассе и вернуть все оккупированные территории в том случае, если Киев не будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Украинская сторона должна продолжать переговорный процесс для восстановления территориальной целостности государства.

Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью изданию Politico Europe, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, невозможно остановить боевые действия на Донбассе без переговоров с лидером РФ Путиным. Параллельно Украину должно поддерживать международное сообщество. Именно таким образом Киев сможет добиться всех своих целей.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - утверждает Зеленский.

Также он добавил, что несмотря на определенные попытки помешать переговорному процессу, власти намерены продолжать переговоры с Западом и Россией для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.Читайте такжеЗеленский оценил шансы на сокрушение режима Путина в России

"Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Конфликт на Донбассе