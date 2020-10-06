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"Мы никогда не сдаемся": Зеленский призвал к переговорам с Путиным

6 октября 2020, 11:57

Зеленский объяснил, каким образом Украина сможет остановить войну и вернуть оккупированные территории.

Зеленский
Мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией - Зеленский/ УНИАН

Украина не в силах прекратить вооруженные действия на Донбассе и вернуть все оккупированные территории в том случае, если Киев не будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Украинская сторона должна продолжать переговорный процесс для восстановления территориальной целостности государства.

Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью изданию Politico Europe, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, невозможно остановить боевые действия на Донбассе без переговоров с лидером РФ Путиным. Параллельно Украину должно поддерживать международное сообщество. Именно таким образом Киев сможет добиться всех своих целей.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - утверждает Зеленский.

Также он добавил, что несмотря на определенные попытки помешать переговорному процессу, власти намерены продолжать переговоры с Западом и Россией для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.Читайте такжеЗеленский оценил шансы на сокрушение режима Путина в России

"Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Конфликт на Донбассе

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти разработали мирный план реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. План предусматривает первоначальное получение Киевом контроля над захваченным украинско-российским участком границы и проведение избирательного процесса в ОРДЛО. Реализация документа зависит от согласия России.
  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что Россия блокирует переговоры с Украиной, требуя проведения выборов в ОРДЛО до момента вывода оттуда российских войск.
  • Председатель российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов пригрозил Украине проблемами с боевиками "ЛДНР" из-за якобы невыполнения Минских соглашений и заявления о реинтеграции Донбасса на украинских условиях.

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