В Кабмине придумали новый вид наказания зэков - подробности

Малюська рассказал о новом виде наказания в Украине / УНИАН

В Украине появится новый вид тюремного наказания. Как заявил министр юстиции Денис Малюська в Facebook, в нашей стране введут пробационный надзор.

Это, в частности, предусмотрели в законопроекте о внесении изменений в работу пенитенциарной системы, который разработал Минюст.

"Пробационный надзор – это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Она несет определенные обязательства – например, устроиться на работу, пройти лечение, обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", – отметил он.

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По словам Малюськи, такой метод имеет высокую эффективность. Ведь люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не осуществляют новых преступлений. Министр отметил, что 98% таких осужденных абсолютно нормально ресоциализуются.

Кроме этого, в Украине планируют расширить применение общественных работ в качестве наказания.

"Совершил преступление – отработай. Конечно, речь идет не о тяжких преступлениях. А о мелких, когда отправлять человека в места лишения свободы нет никакого смысла. Общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный вид наказания, например, вместе с пробацийним наблюдением", – пояснил Малюська.

В то же время ограничение свободы, подчеркнул он, планируют заменить на уже упомянутый пробационный надзор.

Как ранее писал Главред, министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.

Как подчеркнул он в своем Facebook, речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об "ограниченном и обоснованном количестве".