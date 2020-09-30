Нардеп пожаловалась на повторное заражение коронавирусом

Как рассказала депутат, сегодня вся фракция ЕС прошла проверку на коронавирус.
У народного депутата от Европейской солидарности Яны Зинкевич подтвердили заболевание COVID-19. Это уже второй раз у депутатки диагностируют коронавирус.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Как рассказала депутат, сегодня вся фракция ЕС прошла проверку на коронавирус. У нее результат оказался положительным.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ на счастье)", - отметила она.
Зинкевич добавила, что из симптомов коронавируса у нее только сильная усталость.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы ожидается всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.
Автор: Екатерина Трохимчук