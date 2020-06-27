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Сокурсник Путина сделал скандальное заявление о Ермаке

Глава Офиса президента якобы был назначен на высокую должность при содействии Путина.

27 июня 2020, 22:53
Ермак
Экс-разведчик поведал о назначении Ермака / УНИАН

Советник Владимира Зеленского по внешней политике, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы был назначен на должность при участии России.

Такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона.

"Когда тебе агрессор назначает главного советника по взаимоотношениям с Москвой, а потом и вообще по всей внешней политике Украины, я просто развожу руками", – сказал Швец.

На вопрос Гордона о причинах таких умозаключений экс-разведчик ответил:

"Россия поставила, насколько я знаю, вопрос о том, что Ермак – это единственный человек, с которым Кремль будет разговаривать об урегулировании".

"Вы твердо это знаете?" – переспросил журналист. "Ну как... Вы знаете, всегда есть поле для сомнений", – оправдался Швец.

Он добавил, что слышал эту информацию "от заслуживающих доверия источников".

"У меня есть основания так считать. Иначе появление Ермака там вообще непонятно", – сказал он.

Кроме этого, бывший разведчик заявил о том, что Путин серьёзно болен и "тягает за собой личный туалет.

Также напомним, президент Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.

Владимир Путин новости Украины Андрей Ермак
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