СМИ выяснили скандальные факты о жене новоназначенного министра экологии

Схемы обнародовали компромат на новоназначенного министра и его супругу

В пятницу, 19 июня, Верховная Рада поддержала кандидатуру Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сегодня же журналисты Схем выяснили скандальную информацию о том, что жена новоназначенного министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского является мажоритарным акционером фирмы Киевгидромонтаж, фигурирующей в деле Национального антикоррупционного бюро. Сам министр до 2019 входил в наблюдательный совет компании. Об этом говорится в расследовании журналистов программы Схемы.

В НАБУ подтвердили наличие уголовного производства против Киевгидромонтаж, которое открыли 21 января 2020 года. При этом ни одному лицу в указанном деле до сих пор не сообщено о подозрении.

Как установили журналисты, в 2017 году компания выиграла тендер госпредприятия "Укрводпуть" на ремонт Каневского судоходного шлюза. Получив 20,9 млн гривен фирма должна была заменить ворота шлюза, однако работы так и не были выполнены.

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В Киевгидромонтаж объясняли, что не получили разрешение на выполнение строительных работ от Укрводпуть, который в свою очередь уверял, что указанные работы являются капитальным ремонтом, а не строительством.

После этого Укрводпуть через суд требовал взыскать с Киевгидромонтаж штрафные санкции за ненадлежащее выполнение договора, но иск отклонили. Однако, госпредприятие не стало подавать апелляцию на решение суда.

Сейчас правоохранители проверяет действия руководства этих компаний, которые предположительно повлекли убытки государству.

В руководстве Киевгидромонтаж уверяют, что никогда не слышали о подобном производстве против компании, а также не получали никаких претензий от заказчика по поводу качества оборудования.

Со своей стороны в Укрводпуть рассказали, что планируют создать комиссию для проверки качества поставленного компанией Киевгидромонтаж оборудования, которое так и не было установлено.

Новоназначенный министр Абрамовский в комментарии журналистам также заявил, что не знает об уголовном производстве против фирмы его жены.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины назначила народного депутата из фракции партии Слуга народа Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.