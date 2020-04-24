Обещать не значит жениться: Зеленский "проигнорил" встречу с Саакашвили

Зеленский решил не ехать на встречу с Саакшвили и "слугами народа" / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал встречу бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому недавно предлагал пост вице-премьер-министра.

Как пишет Obozrevatel, встреча Саакашвили со "слугами народа" проходила сегодня в КВЦ "Парковый", но президента там не было.

Также стало известно, что на данный момент кандидатуру Саакашвили готовы поддержать только 100 нардепов.

На заседании фракции Слуга народа Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие в местных выборах осенью 2020 года.

"Я не собираюсь идти ни на какие выборы никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами", - сказал Саакашвили.

Также он заявил, что за много лет в украинской политике еще не видел "такой классной команды".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Что думает по этому поводу глава Кабмина Денис Шмыгаль пока неизвестно.