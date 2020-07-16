"Не стоит совать сюда свой нос": страна Северной Европы пообещала России крупные неприятности

В Эстонии вспомнили о войне России и Украины / baltnews.ee

Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс, поэтому Эстонии следует обратить внимание на готовность собственных вооруженных сил к отражению потенциальной атаки Москвы.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк во время своего обращения к новобранцам эстонской армии. Его обращение опубликовано на сайте Министерства обороны страны.

По его словам, Эстонии нужна такая армия, которая будет готова выступить в защиту государства в сложный момент. Рассуждая о возможных угрозах, он акцентировал внимание на военном противостоянии России с Украиной.Читайте также"Огромные последствия": Эстония "показала коготки" из-за присвоенных РФ территорий

"Нам не нужно смотреть далеко от дома, чтобы увидеть, как восточный сосед находится в состоянии военного конфликта с соседним государством в Восточной Украине или оккупируя территории соседнего государства Грузии, Крыма", - сказал Луйк, напомнив, что в ходе военного конфликта на востоке Украины погибло более 13 тысяч человек.

Глава Минобороны Эстонии отметил, что его страна уступает России по территории, однако будет готова противостоять Москве.

"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", - резюмировал Луйк, подчеркнув, что в Эстонии находится батальон НАТО во главе с Великобританией, который может обеспечить безопасность государства.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюланд подвергла критике Европу и выступила в защиту Украины.