Главы МИД стран нормандской четверки решили поговорить: названа дата

Кулеба рассказал, когда поговорят главы МИД стран нормандского формата / УНИАН

Новые переговоры глав Министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Украины, Франции, Германии и России) состоятся в четверг, 30 апреля, все стороны дали согласие, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции.

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии", - заявил Кулеба.

При этом Кулеба особо подчеркнул, что разговор министров нормандского формата назрел давно, так как "решение парижского нормандского саммита пробуксовывают".

"Нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине", - уточнил глава МИД Украины.

Читайте такжеСаммита Зеленского, Путина, Меркель и Макрона не будет: Лавров назвал причинуНапомним, ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главы Министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Россия, Германия, Украина, Франция) планируют провести видеоконференцию (из-за пандемии китайского коронавируса) в конце апреля.

По словам Лаврова, будущие переговоры глав МИД нормандской четверки вряд ли принесут какой-то осязаемый результат.