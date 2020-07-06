Во Франции назвали главную предпосылку для встречи "нормандской четверки"

Этьен де Понсен считает, что саммит ради саммита – это пустая трата времени / Фото РБК-Украина

Предпосылкой проведения саммита в нормандском формате в Берлине является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме.

Об этом заявил посол Франции Этьен де Понсен в интревью РБК-Украина.

"Когда все договоренности будут выполнены, тогда состоится саммит, а дальше – следующие шаги. Саммит ради саммита – это пустая трата времени", - отметил он.

При этом дипломат считает, что введение переселенцев в состав Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе является положительным моментом.

"Украина продемонстрировала свою готовность, в частности обновив состав своей делегации на минских переговорах. И это создало новый импульс, благодаря усилению связей в том числе и с Верховной радой, то есть это укрепляет единую украинскую переговорную команду", - отметил Этьен де Понсен.

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"Далее – реинтеграция Донбасса согласно Минским соглашениям. Минские соглашения вызывают критику, но это единственная существующая дорожная карта к миру. Кроме их выполнения, другого пути нет", – добавил он.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров стран в нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.