Джемилев откровенно рассказал о "подвигах" Путина в Крыму

Мустафа Джемилев рассказал о политике оккупантов Крыма / facebook.com/cpUAct/

За годы оккупации Крымского полуострова местные "власти" переселили на него сотни тысяч граждан России.

"Происходит массовое заселение полуострова гражданами РФ. В отчете генсека ООН за прошлый год говорится, что за 5 лет оккупации они переселили 140 тысяч россиян, но на самом деле в несколько раз больше. Разумеется, происходит русификация, хотя Путин в пропагандистских целях еще в 2014 году принял закон о так называемой реабилитации народов Крыма, но все происходит с точностью наоборот", – рассказал нардеп партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев в интервью Обозревателю.

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"Антикрымскотатарский психоз на высшем уровне, даже намного выше, чем было при советской власти. И самое трагичное то, что народ, который через более полувека после геноцида 44-го года наконец вернулся на родину и начал восстанавливать свою национальную жизнь, сейчас снова вынужден покидать родную землю. Народ, который столько лет боролся против тоталитарного режима, за демократию, теперь снова оказался под режимом, который даже хуже советского", – отметил Джемилев.

Напомним, ранее народный депутат от фракции Слуга народа Лиза Богуцкая высказалась по поводу возврата Украине аннексированного Россией Крыма. По ее словам, в Слуге народа не рассматривают "военный путь" возвращения Крыма в состав Украины.