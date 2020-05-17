Джемилев откровенно рассказал о "подвигах" Путина в Крыму

По словам народного депутата, на Крымский полуостров местные "власти" за период оккупации переселили сотни тысяч россиян.
За годы оккупации Крымского полуострова местные "власти" переселили на него сотни тысяч граждан России.
"Происходит массовое заселение полуострова гражданами РФ. В отчете генсека ООН за прошлый год говорится, что за 5 лет оккупации они переселили 140 тысяч россиян, но на самом деле в несколько раз больше. Разумеется, происходит русификация, хотя Путин в пропагандистских целях еще в 2014 году принял закон о так называемой реабилитации народов Крыма, но все происходит с точностью наоборот", – рассказал нардеп партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев в интервью Обозревателю.
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"Антикрымскотатарский психоз на высшем уровне, даже намного выше, чем было при советской власти. И самое трагичное то, что народ, который через более полувека после геноцида 44-го года наконец вернулся на родину и начал восстанавливать свою национальную жизнь, сейчас снова вынужден покидать родную землю. Народ, который столько лет боролся против тоталитарного режима, за демократию, теперь снова оказался под режимом, который даже хуже советского", – отметил Джемилев.
Напомним, ранее народный депутат от фракции Слуга народа Лиза Богуцкая высказалась по поводу возврата Украине аннексированного Россией Крыма. По ее словам, в Слуге народа не рассматривают "военный путь" возвращения Крыма в состав Украины.