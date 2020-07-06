В МИДе раскрыли стратегию освобождения Крыма

Кулеба пояснил, как Украина будет возвращать Крым / УНИАН

Новости Крыма - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, как наша страна планирует возвращать полуостров.

Об этом он рассказал в интервью Крым.Реалии.

По словам министра, нужно создать такие условия, чтобы Россия захотела начать переговоры о деоккупации.

Кулеба отметил, что Россия всячески будет избегать любых переговоров относительно освобождения полуострова, поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе.

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"(Нужно. – Ред.) подтолкнуть к деоккупации, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме, как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия бы об этом не говорила", – сказал Кулеба.

Также министр считает, что нельзя вводить в минские переговоры еще и вопрос деоккупации полуострова, поскольку это заблокирует процесс и по Донбассу, и по Крыму.

"Мы на всех уровнях – и в МИД, и в ОП (Офис президента) – постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их "разогреваем" к следующим шагам", – объяснил глава МИД Украины.

Также Кулеба уверен, что обсуждение Крыма в "минском формате" может блокировать прогресс и в вопросе Крыма.