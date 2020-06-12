Зеленский отреагировал на получение Украиной нового статуса в НАТО

Зеленский отреагировал на новый статус Украины в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал не предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Об этом он написал сегодня в Twitter.

"Благодарен членам за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал президент.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

В начале июня нардепы поддержали законопроект об изменении воинских званий по стандартам НАТО. В начале мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что Украина готова присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО.

Также напомним, Венгрия поставила Украине новые условия для снятия вето в НАТО. По словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.