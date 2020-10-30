Обострение на Донбассе: о чем договорились на срочном заседании ТКГ

ТКг приняла решение о возобновлении перемирия на Донбассе / УНИАН

Сегодня во время экстренного заседания ТКГ из-за обострения на Донбассе и гибели двоих бойцов ВСУ, стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Как пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ, стороны переговоров также обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия.

Представитель ОБСЕ, модератор подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима "тишины".

"Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, стоящий за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться", - подчеркнули в украинской делегации.

Читайте такжеУ Кравчука рассказали о новом скандале на заседании ТКГ по Донбассу



Напомним, сегодня ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военных погибли. Кроме того, вчера на Донбассе пророссийские боевики ранили еще двух военных.

После этого украинская сторона созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.

Переговоры по Донбассу