Обострение на Донбассе: о чем договорились на срочном заседании ТКГ

Представитель ОБСЕ, модератор подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима "тишины".
Сегодня во время экстренного заседания ТКГ из-за обострения на Донбассе и гибели двоих бойцов ВСУ, стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
Как пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ, стороны переговоров также обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия.
Представитель ОБСЕ, модератор подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима "тишины".
"Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, стоящий за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться", - подчеркнули в украинской делегации.
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Напомним, сегодня ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военных погибли. Кроме того, вчера на Донбассе пророссийские боевики ранили еще двух военных.
После этого украинская сторона созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что он лично верит в успех переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые могут завершиться возвращением Крыма и Донбасса под политический контроль Киева.
- Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что власти должны начать консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума, которые гарантировали уважение территориальной целостности и суверенитета государства.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если Украине удастся грамотно выстроить диалог в новом переговорном формате – или в рамках Будапештского меморандума – то Киев сможет вернуть как минимум Донбасс.