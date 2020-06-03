Готовы пойти на многое: в МИД озвучили компромиссы по Донбассу и Крыму

Кулеба заявил, что Украина готова на компромиссы по Донбассу и Крыму / УНИАН

Для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма наша страна готова идти на компромиссы. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью DW.

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По словам Кулебы, эти регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил он.

Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как ранее писал Главред, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

Также напомним, постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.