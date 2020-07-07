Россия в Берлине не ставила Украине ультиматум об особом статусе Донбасса - Резников

Резников заявил, что Россия не ставила Украине ультиматум / УНИАН

Россия на переговорах в Берлине не требовала, чтобы Украина до 6 июля предоставила проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса, заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом Резников сказал в эфире телеканала ICTV, видео обнародовано в YouTube.

"Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов (переговоров в Берлине - Ред.) я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Было обсуждение и вопросы: а как вы планируете выполнять 11-й пункт комплекса мероприятий "минских соглашений". Они нас напрямую спрашивали. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может", - сказал Резников.

Он призвал не верить фейковой информации о каких-то ультиматумах.

"Не было никакого ультиматума", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, Кремль как можно скорее хочет получить от Киева проект поправок в Конституцию Украины, которые бы определили так называемый "особый статус" Донбасса. Это по итогам встречи политических советников нормандского формата в Берлине озвучил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Не до 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкого ответа, когда будет подготовлен этот документ поправок в Конституцию", - сказал Козак.

Читайте такжеУ Путина высказались о присоединении ОРДЛО к РоссииТакже ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что еще не готов комментировать последнюю встречу представителей "нормандской четверки" в Берлине, но знает, что она прошла хорошо. В то же время президент подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.