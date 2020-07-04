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Особый статус Донбасса: Кремль потребовал от Украины изменить Конституцию

До проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов, сказал Козак.

4 июля 2020, 19:53
Путин-Козак
В Кремле ждут от Украины проект закона об собом статусе Донбасса / Reuters

Кремль как можно скорее хочет получить от Киева проект поправок в Конституцию Украины, которые бы определили так называемый "особый статус" Донбасса. Это по итогам встречи политических советников нормандского формата в Берлине озвучил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации, такой документ в Москве хотят увидеть не 6 июля, а еще раньше.

"Не до 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкого ответа, когда будет подготовлен этот документ поправок в Конституцию", - сказал Козак.

По словам заместителя главы администрации президента РФ, до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

Читайте такжеУкраина, Франция и Германия договорились по Донбассу, Россия "взяла паузу" - ОПНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что еще не готов комментировать последнюю встречу представителей "нормандской четверки" в Берлине, но знает, что она прошла хорошо. В то же время президент подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

особый статус новости России война на Донбассе нормандский формат
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