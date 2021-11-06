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От коронавируса умер легендарный политик и бывший и.о. премьера Ефим Звягильский

6 ноября 2021, 13:09

Ефим Звягильский скончался на 89-м году жизни.

Звягильский
Ефим Звягильский / УНИАН

В Киеве в Институте сердца от последствий COVID-19 умер бывший народный депутат многих созывов и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский. Полититику было 88 лет. О его смерти написал в Facebook бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Звягильский был народным депутатом Украины с первого по восьмой созыв.

Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас ‒ Донецк). Работал директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979 по ноябрь 1992 года – директором "Шахты имени Засядько".

Ефим Звягильский крайне известным политическим деятелем и в родном Донецке, и во всей Украине. Дважды ‒ как самый старший нардеп открывал ‒ первые заседания новоизбранной Рады в 2012 и 2014 годах.

Звягильский – один из соучредителей и бывший член "Партии регионов". В Раде VIII созыва он был членом фракции "Оппозиционного блока".

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Ефим Звягильский Игорь Мосийчук новости Украины COVID-19
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