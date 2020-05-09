Зеленский назвал важное условие для выезда заробитчан за границу

Зеленский озвучил условие выезда заробитчан за границу / УНИАН

Заробитчане смогут свободное выезжать из нашей страны при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Закарпатской области и отметил, что важно понимать, чтобы завтра человека, которого взяли на работу в другой стране, "не выбросили на улицу".

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"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связями с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - заявил он.

Заробитчане в Украине

Напомним, заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу в обход карантина. Украинцы тратят сотни евро для того, чтобы выехать на заработки.

Также Главред писал, что сейчас МИД Украины никоим образом не запрещает гражданам покидать территорию Украины, заверил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словами, у его министерства просто нет полномочий для запрета на выезд украинских работников. Оно просто собирает запросы от государств-работодателей – и передает те в офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции. А уже там ведутся переговоры с этими странами по условиям трансфера.