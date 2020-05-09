УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский назвал важное условие для выезда заробитчан за границу

9 мая 2020, 17:32

Президент считает, что украинцы должны ехать за границу придерживаясь некоторых правил.

Зеленский
Зеленский озвучил условие выезда заробитчан за границу / УНИАН

Заробитчане смогут свободное выезжать из нашей страны при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Закарпатской области и отметил, что важно понимать, чтобы завтра человека, которого взяли на работу в другой стране, "не выбросили на улицу".

Читайте такжеВ Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартеры

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связями с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - заявил он.

Заробитчане в Украине

Напомним, заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу в обход карантина. Украинцы тратят сотни евро для того, чтобы выехать на заработки.

Также Главред писал, что сейчас МИД Украины никоим образом не запрещает гражданам покидать территорию Украины, заверил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словами, у его министерства просто нет полномочий для запрета на выезд украинских работников. Оно просто собирает запросы от государств-работодателей – и передает те в офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции. А уже там ведутся переговоры с этими странами по условиям трансфера.

Владимир Зеленский заробитчане
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский назвал важное условие для выезда заробитчан за границу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:07
В Киеве открывают парикмахерские и салоны красоты: правила работы на карантине
17:56
Парад во время пандемии: в Беларуси резко выросло число заболевших Covid-19
17:32
Зеленский назвал важное условие для выезда заробитчан за границу
17:23
Зеленский рассказал, зачем дал Саакашвили должность главы Комитета реформ
16:54
"Отстрел бешеных животных": украинский борец бросил вызов "ватному" Усику
16:24
"Десятки тысяч погибших": в Слуге народа оценили военный путь возврата Крыма
15:56
"Вежливые люди придут, бл*дь": в Одессе произошли стычки на торжествах ко Дню победы Фото Видео
15:32
Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет служебный роман, а кому "светит" денежный бонус
15:09
Кулеба рассказал о судьбе безвизового режима после пандемии коронавируса Видео
15:05
"Порохом пропах": Венедиктова влипла в скандал с поздравлением с 9 мая
15:00
Размытый боб – небанальная стрижка для женщин 30-40 лет: фото Фото
14:33
В России от коронавируса умер офицер из охраны Путина
14:28
Лукашенко назвал мир "обезумевшим" и попросил не осуждать парад в Минске Видео
14:07
Дождь, снег и похолодание: синоптик дала прогноз погоды на три дня
13:58
"Не имеет права": у Усика ответили на предложение принять гражданство РФ
13:46
В Антарктиде на станции Академик Вернадский погиб участник экспедиции
13:17
Назван самый полезный сорт кофе
13:00
Нюдовый маникюр – в моде нюдовый френч и геометрия на ногтях: фото Фото
12:47
Премьер Грузии рассказал, как изменятся отношения с Киевом из-за Саакашвили Видео
12:42
Врач назвал самых активных распространителей коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять