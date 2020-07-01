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"Опасная информация": в Слуге народа прошлись по отставке Смолия

Фракция намерена рассмотреть вопрос увольнения главы НБУ на очередном заседании.

1 июля 2020, 23:30
Смолий
Слуги народа прокомментировали отставку главы НБУ / Фото: пресс-центр НБУ

На отставку главы НБУ Якова Смолия отреагировали в Слуге народа - во фракции заявили, что на следующем заседании будут обсуждать этот вопрос.

Но сначала его заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета. Об этом сказал председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина в среду, 1 июля.

Гетманцев не исключил, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", – сказал он.

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Нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения Украины с Международным валютным фондом.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", – отметил Гетманцев.

Отставка главы НБУ Смолия

Как писал Главред, глава Национального банка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Яков Смолий Слуга народу отставка МВФ новости Украины Даниил Гетманцев
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