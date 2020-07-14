УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Пообещал МВФ: Зеленский поведал, когда определится с новым главой НБУ

Президент Украины пообещал МВФ не затягивать с назначением нового главы Нацбанка.

14 июля 2020, 20:58
Зеленский
Зеленский пообещал до конца недели определиться с главой НБУ / УНИАН

Увольнение Смолия - глава государства Владимир Зеленский пообещал до конца недели определиться с новым председателем Нацбанка.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Как отметил президент, такое обещание он дал во время телефонного разговора с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский уже определился с главой НБУ

По его словам, для Украины сотрудничество с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - приводит слова Зеленского Офис президента.

Также президент отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Отставка Смолия

Напомним, бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.

офис президента НБУ Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «Пообещал МВФ: Зеленский поведал, когда определится с новым главой НБУ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

21:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июля: сжигающая страсть и жестокие стычки
21:10
В моду вернулись богемные сумки из 70-х: фото Фото
20:58
Пообещал МВФ: Зеленский поведал, когда определится с новым главой НБУ Видео
20:30
В Гостатте рассказали, какие продукты больше всего подорожали
20:28
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин войной на Украину после обнуления президентских сроков
20:10
Патологоанатом назвал главную тайну коронавируса Видео
19:57
В России хотят наказывать украинцев за призывы вернуть украденный Крым
19:29
В Минздраве пояснили, для чего изменили график работы общепита в Киеве Видео
19:12
Полиции развяжут руки на дорогах: украинцев будут останавливать по-новому
19:10
Витамины: названы топ-4 лучших витамина для кожи
18:44
Названы основные места вспышек коронавируса в Киеве
18:19
Евросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - Reuters Видео
18:14
Герой из Скуби-Ду официально признан открытым ЛГБТ-персонажем
17:55
Похудение: как работает японская водная терапия
17:52
"Я кайфую": Никитюк похвасталась облегающим нарядом
17:44
Зимняя волна коронавируса будет более кровожадной – британские ученые Видео
17:42
В Украине вырастут цены и курс доллара: нардеп от Слуги народа назвал причину
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 123 и 124 серии 14-07-2020 Видео
17:10
Новое открытие: ученые назвали продукты, продлевающие жизнь
16:56
Киев может не выйти из карантина до 2022 года Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять