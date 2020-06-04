УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Грандиозное шоу": экcперт рассказал, чего ждать от Партии Шария в Раде

4 июня 2020, 11:06

Партия Шария равно будет искать денег и постепенно станет "конструктивной".

Александр Кочетков
Александр Кочетков рассказал, к чему готовиться в случае прохождения Партии Шария в Раду / Главред

Политический аналитик Александр Кочетков дал свой прогноз, что может привнести в украинский парламент политсила блогера Анатолия Шария, если она пройдет в Верховную Раду следующего созыва.

По его словам, электоратом Партии Шария могут стать недовольные отсутствием быстрых результатов избиратели Владимира Зеленского и Слуги народа, а также те, кто ранее голосовал за Олега Ляшко.

"Если вернется в парламент Ляшко, а к нему добавится еще и Шарий, мы будем наблюдать более грандиозное шоу в Раде. Но оно не будет иметь никакого отношения к практическим действиям – новых депутатов всегда сразу начинают втягивать в договоренности, лоббирование законов взамен на денежное вознаграждение", - сказал Кочетков в комментарии Главреду.

Экперт считает, что Партия Шария может использовать трибуну парламента для донесения своих идей, может блокировать трибуну, но это ни на что не повлияет.

"Она все равно будет искать денег и постепенно станет "конструктивной". Не исключена и коалиция со "слугами" . Шарий является камертоном этой партии, а он – не просто прагматичный, а весьма меркантильный человек. А оркестр всегда играет так, как задает камертон. Потому ничего нового в связи с возможным прохождением в Раду партии блогера ждать не приходится", - отметил он.

Также, по мнению Кочеткова, по мере проседания рейтингов Зеленского и Слуги народа будет и дальше расти рейтинг Партии Шария, особенно если в Украине будут экономические потрясения и проблемы. Однако, по версии аналитика, рейтинг этой политсилы вряд ли превысит 5-7%.

Напомним, согласно майскому опросу группы Рейтинг, на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, за Партию Шария проголосовали бы 3,4% респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором. Таким образом, Партия Шария обошла бы Свободу (2,6%) и Голос (2,5%).

Тем временем майский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что политическую силу Анатолия Шария готовы поддержать 3,9% тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Александр Кочетков Верховная Рада выборы Партия Шария новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость ««Грандиозное шоу»: экcперт рассказал, чего ждать от Партии Шария в Раде». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:35
Вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020
11:26
Вице-премьер по вопросам европейской интеграции остался без портфеля
11:23
Экс-глава британской разведки рассказал, где и как создали коронавирус
11:19
В Китае охранник школы с ножом напал на детей: много пострадавших
11:06
"Грандиозное шоу": экcперт рассказал, чего ждать от Партии Шария в Раде
11:00
"Трехпроцентный таракан": как в Беларуси зреет Майдан и конец эпохи Лукашенко Видео
10:53
Принц Уильям зовет принца Гарри и Меган Маркл обратно в Лондон
10:53
"Приват24 лежит": масштабный сбой произошел в работе сервиса
10:52
Всплеск новых заражений COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали причину
10:50
Почему в Украине никогда не будет своего Илона Маска мнение
10:22
Кандидат на пост языкового омбудсмена объяснил, почему считает россиян "свинособаками"
10:06
США готовят новый удар по Северному потоку-2
09:53
"Националисты отравят": в Крыму решили отказаться от украинской воды
09:37
Путин зря радуется бунтам в Америке мнение
09:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня
09:20
Эксперт сказал, какие части Украины готовится захватить Россия
09:19
С оружием и топорами: под Харьковом молодчики напали на полицейских Фото Видео
08:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
08:40
Большинство украинцев ждет бедность или трудовая миграция мнение
08:27
Ученые определили еще одну группу риска для коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять