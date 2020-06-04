"Грандиозное шоу": экcперт рассказал, чего ждать от Партии Шария в Раде

Александр Кочетков рассказал, к чему готовиться в случае прохождения Партии Шария в Раду / Главред

Политический аналитик Александр Кочетков дал свой прогноз, что может привнести в украинский парламент политсила блогера Анатолия Шария, если она пройдет в Верховную Раду следующего созыва.

По его словам, электоратом Партии Шария могут стать недовольные отсутствием быстрых результатов избиратели Владимира Зеленского и Слуги народа, а также те, кто ранее голосовал за Олега Ляшко.

"Если вернется в парламент Ляшко, а к нему добавится еще и Шарий, мы будем наблюдать более грандиозное шоу в Раде. Но оно не будет иметь никакого отношения к практическим действиям – новых депутатов всегда сразу начинают втягивать в договоренности, лоббирование законов взамен на денежное вознаграждение", - сказал Кочетков в комментарии Главреду.

Экперт считает, что Партия Шария может использовать трибуну парламента для донесения своих идей, может блокировать трибуну, но это ни на что не повлияет.

"Она все равно будет искать денег и постепенно станет "конструктивной". Не исключена и коалиция со "слугами" . Шарий является камертоном этой партии, а он – не просто прагматичный, а весьма меркантильный человек. А оркестр всегда играет так, как задает камертон. Потому ничего нового в связи с возможным прохождением в Раду партии блогера ждать не приходится", - отметил он.

Также, по мнению Кочеткова, по мере проседания рейтингов Зеленского и Слуги народа будет и дальше расти рейтинг Партии Шария, особенно если в Украине будут экономические потрясения и проблемы. Однако, по версии аналитика, рейтинг этой политсилы вряд ли превысит 5-7%.

Напомним, согласно майскому опросу группы Рейтинг, на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, за Партию Шария проголосовали бы 3,4% респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором. Таким образом, Партия Шария обошла бы Свободу (2,6%) и Голос (2,5%).

Тем временем майский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что политическую силу Анатолия Шария готовы поддержать 3,9% тех, кто готов голосовать и определился с выбором.