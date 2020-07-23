Власти нашли повод запретить партию Шария в Украине

Партия Шария - власти нашли повод запретить партию Шария / 24СМИ

Киевский окружной админсуд сообщил, что партию Шария обвиняют в пропаганде коммунизма и нацизма в Украине.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно непринятия решения по поводу неответственности деятельности партии Шария требованиям закона Об осуждении Коммунистического и социал-националистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Читайте также"Улица – это мы": в Харькове националисты объявили всеукраинское сафари на активистов ШарияВ то же время истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности партии Шария на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию", – сообщила пресс-служба окружного админсуда Киева.

Данное решение уже прокомментировал и сам блогер Анатолий Шарий.

"Итак, решились. Не получилось рассказать о том, что мы террористы – рассказывают, что мы пропагандируем коммунизм и нацизм. Давайте, продолжайте, мы наблюдаем", – написал он у себя в Телеграм-канале под скрином судебного сообщения.

Ранее Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом". Анатолий Шарий судился с телеканалом Эспрессо.

Напомним, рейтинг партии Шария превысил 3%. По данным опроса, который провели сотрудники Социологической группы Рейтинг, в случае, если бы досрочные выборы в украинский парламент состоялись в середине июля 2020-го, то за партию Шария проголосовали бы 3,4% (в июне – 3,7%).