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"Не уходил от диалога": Путина разозлила претензия Зеленского

20 мая 2020, 20:57

В МИДе России заверили, что лидер россиян никогда не уклонялся от переговоров в Украиной.

Путин
В МИД РФ заявили, что Путин "не уклоняется от переговоров по Крыму" / Reuters

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, во время которой заявил, что Москва не собирается обсуждать вопрос аннексии Крымского полуострова.

Как пишет РИА Новости, на эту претензию Зеленского в МИДе РФ ответили, что "президент России Владимир Путин не уклоняется от переговоров по Крыму и Донбассу, когда есть возможность договориться".

"Москва никогда не уклоняется, если есть перспектива договориться, а Владимир Путин никогда не уходил от диалога", – приводит информагентство его слова.

Также источник заявил, что новый саммит "нормандской четверки" состоится после прогресса по договоренностям, достигнутым в Париже.

"На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня на Донбассе. Он заявил, что "не боится принимать сложные решения" и "без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир". С тех пор кардинальных перемен не произошло", – возмущены в МИД России.

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"Что касается нового саммита "нормандской четверки", то да, здесь есть условия – выполнение решений предыдущего саммита в Париже и согласование заранее проекта итогового документа. Из семи решений Парижа выполнено, с натяжкой, только одно – обмен удержанными лицами. Поэтому о новой встрече можно говорить только тогда, когда будет прогресс по всем пунктам Парижа. До этого явно еще очень далеко", – сказали у Путина.

Пресс-конференция Зеленского

Как ранее писал Главред, президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, в Киеве в парковой части Мариинского дворца дал пресс-конференцию. Именно 20 мая в прошлом году Зеленский стал президентом – состоялась инаугурация.

Во время пресс-конференции президент, в частности, анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией, рассказал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и возвращение Донбасса, о подписании меморандума с МВФ и высказался о приговоре для экс-президента Петра Порошенко.

Владимир Путин Владимир Зеленский МИД РФ
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