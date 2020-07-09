Порошенко создал в Украине "банду" – Деркач

Петр Порошенко в Украине создал организованную преступную группу, сообщил Андрей Деркач / УНИАН

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что Петр Порошенко на посту президента создал организованную преступную группу.

В "банду" тогдашнего президента входили представители армии, рассказал нардеп на новой пресс-конференции, ссылаясь на записи разговоров.

"…Порошенко сформировал ОПГ (организованную преступную группу – Ред.), в том числе с участием отдельных представителей вооруженных сил в лице тогдашнего руководителя ГУР Минобороны Валерия Кондратюка", – сказал Деркач.

По его словам, Кондратюк, который сейчас занимает пост главы Службы внешней разведки Украины, принимал участие в планировании терактов и диверсий против мирных жителей нашей страны, и поэтому должен быть снят с должности.

Напомним, Петра Порошенко обвиняют в том, что во время президентства он склонил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность первого заместителя главы ведомства Сергея Семочко. Позже суд не избрал экс-президенту меру пресечения.