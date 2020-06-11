Эксперт пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственности

Подозрение Порошенко - почему он ведет себя так нагло / УНИАН

Правоохранительная и судебная система Украины принципиально не строилась для того, чтобы привлекать к ответственности членов правящего класса, к которым относится бывший президент и один из богатейших людей страны Петр Порошенко, которому озвучили подозрение. Его обвиняют в том, что он привлекал к незаконным действиям СБУ, пользуясь своим служебным положением.

"Тут дело даже не в желании, а в том, что у первых лиц нет политической воли и, соответственно, система напрочь коррумпирована и некомпетентна", – пояснил в комментарии Главреду политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай.

Читайте такжеДесять выводов из истерики Порошенко в ГБРЭксперт уверен: Порошенко как один из творцов этой системы (причем речь не только о его президентстве, так как он в политике с 90-х годов) прекрасно это понимает.

"Порошенко – один из тех олигархов, которые не просто используют политические инструменты для построения собственного благополучия, но и монополизировал определенные финансовые потоки и лично пошел в политику. Совокупность этих факторов заставляет его чувствовать себя весьма защищенным. Он уверен, что в случае его ареста, объявив себя лидером оппозиции, это сразу же будет воспринято западными партнерами как политическое преследование. Поэтому тут он как рыба в воде", – отметил политтехнолог.

По его мнению, существенную роль в этом вопросе играет также и характер политика.

"Плюс сказывается и характер Порошенко: он всегда любил поединки, любил активно отвечать на вызовы, которые встречал. Потому в его поведении нет ничего удивительного", – резюмировал Гайдай.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на Порошенко и его соратников. Глава ГПУ заявила, что отказывается общаться с нардепами, которые врываются в ее кабинет.

Напомним, экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер резко высказался в адрес Зеленского из-за преследования Порошенко. Американский дипломат посоветовал нынешнему президенту заниматься вопросами Донбасса, а не преследовать своего предшественника.