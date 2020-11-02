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Политолог дал интересный прогноз по второму туру выборов президента в Молдове

2 ноября 2020, 18:06

Эксперт не исключает, что после второго тура выборов президента, в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы.

В первом туре выборов президента Молдовы первое место заняла Майя Санду / Reuters

Во втором туре выборов президента Молдовы, в который попали Майя Санду и действующий президент Игорь Додон, сохранится интрига, обусловленная несколькими причинами.

Об этом в комментарии Главреду рассказал руководитель программы исследования юго-восточной Европы Совета внешней политики Украинская призма, политолог Сергей Герасимчук.

"Во-первых, есть вопрос явки, ограниченной ввиду пандемии коронавируса. Первый тур показал, что явка не была достаточно высокой, тем не менее, был высокий показатель голосования диаспоры и низкий показатель представителей Приднестровской территории Республики, поскольку подвоз избирателей к участкам также был ограничен из-за пандемии. Во-вторых, возникает вопрос о том, кому перейдут голоса от других кандидатов. Третье место по результатам первого тура досталось Ренато Усатому, который, с одной стороны, позиционировал себя оппонентом Додона, а с другой стороны, этот политик имеет российский бэкграунд", - говорит политолог.

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Герасимчук считает, что важным моментом выборов будут голоса Октавиана Цику и Дорин Киртоакэ, политиков-унионистов, которые поддерживают присоединение Молдовы к Румынии.

"Их голоса вряд ли перейдут к Додону и не факт, что они проголосуют и за Майю Санду, которая занимает по этому вопросу умеренную позицию", - отмечает эксперт.

Политолог также прогнозирует возможные протесты в Молдове после оглашения результатов второго тура выборов президента.

"Если разрыв между кандидатами будет незначительным, то, независимо от того, кто победит, в Молдове возможны протесты. И в таком случае абсолютно все страны Восточного партнерства окажутся в кризисе. Практика показывает, что в Молдове часто внешние силы могут влиять на ситуацию. Так произошло в 2019 году, когда судьбу того, кому быть премьер-министром, решали именно они, так тогда это было по сути соглашением между ЕС, Россией и США" - отмечает политолог.

Сергей Герасимчук не исключает досрочных парламентских выборов в Молдове в случаи победы Майи Санду, ведь спикером парламента стала Зинаида Гречаный, представительница партии, контролируемой Додоном.​

"Поскольку Молдова является парламентской республикой, новоизбранный президент должен иметь и подконтрольный ему парламент. И так как получить такой пока не под силу ни одному из кандидатов, можно также прогнозировать и досрочные парламентские выборы", - резюмировал Герасимчук.

Выборы в Молдове - о чем ранее сообщал Главред:

  • 1 ноября в Молдове состоялись выборы президента. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей​.
  • По результатам первого тура первое место заняла прозападная оппозиционерка Майя Санду, набрав 36,16% голосов избирателей. За действующего президента Игоря Додона отдали 32,66% голосов. На третьем месте оказался Ренато Усатый, набравший 16,91% голосов.​
  • Второй тур должны назначить после объявления официальных результатов голосования.

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