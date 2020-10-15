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Аналитик рассказал, откуда у Зеленского возьмут деньги на опрос в день выборов

15 октября 2020, 00:55

Инициатива Зеленского не будет оплачиваться государственными или грантовыми деньгими, считает Александр Солонтай.

Зеленский
Опрос профинансируют соратники Зеленского - политолог/ Скриншот

Консультативный опрос Владимира Зеленского, который власти планируют провести в день местных выборов 25 октября, будет финансироваться соратниками главы государства. Бюджетные или грантовые средства для реализации данной инициативы использовать не удастся.

Об этом заявил политолог Александр Солонтай в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, международные организации не пойдут на финансирование идеи Зеленского, поскольку это не социологический опрос и не аналог экзитпола – лишь предвыборный ход, задача которого – мобилизация электората Слуги народа.

"Это мобилизационный политтехнологический ход в поддержку сторонников Зеленского... Это ангажированная вещь, потому гранты или международная поддержка или средства USAID здесь быть не могут", - полагает аналитик.

Вероятно, как считает аналитик, финансировать инициативу Зеленского будут его соратники – официально через бренд Слуги народа такую идею реализовать нельзя из-за специфики избирательного законодательства.Читайте такжеЭксперт назвал главный промах Зеленского с идеей всенародного опроса

"Я думаю, что это (финансирование) состоится за средства, которые не пойдут официально по счетам "Слуги народа", без бренда "Слуги народа". Это произойдет за счет внутренних источников тех политиков, которые поддерживают команду Зеленского... Но официально партия это тоже не может сделать, потому что партия является субъектом избирательного процесса", - подчеркнул Солонтай.

Опрос Владимира Зеленского

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