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Полная отмена карантина, масок и вакцинации в Украине: Зеленский ответил на петицию о коронавирусе

20 декабря 2021, 19:00
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Зеленский поблагодарил украинцев за петицию и призвал их беречь себя и своих близких.

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Карантин и вакцинация в Украине от коронавируса соответствуют законодательству - Зеленский / president.gov.ua

Меры, среди которых карантин в Украине и вакцинация против COVID-19, введены на территории государства в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они направлены на борьбу с вирусом и соответствуют действующему национальному законодательству. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства ответил на петицию №22/123656-еп, в которой гаранту предложили отменить карантин и "добровольно-принудительную вакцинацию" от коронавируса в Украине.

Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиКак указал гарант, законодательством предусмотрен запуск обязательных медосмотров прививок и карантина в том случае, если на территории государства фиксируется циркуляция отдельных особо опасных заболеваний. Карантин и вакцинация соответствуют законам Украины о защите населения от инфекционных болезней, санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также регулируются постановлениями правительства, указами президента Украины и решениями Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский уточнил, что мероприятия, принятые государством в связи с распространением COVID-19 в Украине, действуют в соответствии с законодательством.

"Таким образом, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовых, организационных и финансовых основ деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины. Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции. Берегите себя и своих родных", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине для работников ряда профессий. Прививку должны были сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, работники местных государственных администраций.

Позже Минздрав расширил список профессий, работникам которых следует сделать прививку против COVID-19. Среди них оказались сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и люди, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступило в силу 9 декабря.

17 декабря Минздрав дополнил список организаций, представителям которых следует вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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Владимир Зеленский петиция новости Украины карантин в Украине вакцинация от коронавируса
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