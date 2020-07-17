"Украина вообще не интересна США": чего ждать Киеву в случае избрания Байдена

Помощь США Украине - что на самом деле в ответ нужно Штатам / Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby

Украина вообще не интересна Соединенным Штатам. Наша страна просто является объектом международной политики – разменной монетой в отношениях США и России или Европы и России. И не более того, подчеркнул волонтер и блогер Юрий Касьянов.

"Военная поддержка Украины и определенные заявления в поддержку нашей страны – все это очень ограничено. Да и в чем состоит помощь Запада? Дали Джавелины – замечательно. Но, к примеру, Египту США выделяют почти на 1 миллиард долларов военной помощи: и самолеты, и бронемашины, и танки, и электронику, и обучение, и патроны, и снаряды – что угодно. Украине дали на 200 миллионов долларов в основном гуманитарную помощь: аптечки, обучение и т.д. А мы восхищаемся: "Ух ты, как Штаты нам помогли!". Да США в Сирии повстанцам отдают сотни тонн боеприпасов и вооружения совершенно бесплатно и бескорыстно! Мы же не получили от них ни одного патрона. Джавелины нам дали, но пользоваться ими нельзя – по сути, они нужны были для того, чтобы их увидела Россия. Ну, увидела Россия, и что дальше?" – рассказал Касьянов во время чата на Главреде.

Поэтому и стоит считать Украину просто объектом внешней политики американцев – как и объектом политики россиян.

Касьянов также спрогнозировал, что ждет Украину в случае избрания новым президентом США Джо Байдена.

Читайте такжеРоссия вновь нападет на Украину: генерал США назвал сценарий оккупации Херсонской области"Не думаю, что политика США в отношении Украины изменится в случае избрания президентом Байдена. Политика разных президентов США может отличаться, но их политика – это всегда отражение настроений в обществе, настроений политический и экономической элиты. В Штатах из-за смены президента политика государства не может резко измениться. То есть не будет так, что к власти придет Байден и скажет Украине: "Вот вам танки, ракеты, самолеты – воюйте за свой Донбасс, а России фигу покажем, и до свидания". Может быть, его политика будет более жесткой на уровне заявлений, санкций, но не более того", – пояснил блогер.

По его словам, только сама Украина может решить проблему Донбасса и раз и навсегда избавиться от зависимости от Российской империи – или раствориться в этой империи.

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Ранее США ощутимо увеличили размер помощи Украине. На этот раз средства выделили на борьбу с коронавирусом.

Отметим, что в 2021 году Украина может получить на 25 миллионов долларов больше военной помощи от США. С таким предложение выступили демократы.